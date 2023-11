Ricoverato al pronto soccorso, Edoardo Ranaldi sparisce nel nulla: ricerche in corso

Era ricoverati presso il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, Edoardo Ranaldi 66 anni di Cassino, quando nella tarda mattinata di ieri martedi 28 novembre, dalle 10.00 e le 13.45, non si hanno più notizie del pensionato, si sono perse le tracce. I familiari molto preoccupati hanno lanciato l’allarme contattando anche la redazione di “Chi l’ha Visto?”. L’uomo non ha con sè nè documenti e nè il cellulare,al momento della scomparsa indossava una felpa grigia e pantalone della tuta blu e scarpe da ginnastica bianche e rosse, è alto 1.80 corporatura esile, occhi azzurri e capelli brizzolati, ha il viso molto scavato e cammina curvo. Potrebbe trovarsi in difficoltà ed essere disorientato. In caso di segnalazioni contattare le forze dell’ordine.

Correlati