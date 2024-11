Riconoscimento del lavoro delle Forze dell’Ordine durante il G7 ad Anagni e Fiuggi da parte del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone.

In occasione del G7, che si è svolto nelle storiche città di Anagni e Fiuggi, la provincia di Frosinone ha avuto l’onore di ospitare le più alte cariche mondiali, una manifestazione di grande rilevanza che ha messo in luce l’impegno e l’efficienza delle nostre istituzioni. Durante questi giorni intensi, le forze dell’ordine hanno dimostrato un grande senso del dovere e uno straordinario spirito di cooperazione, garantendo la sicurezza e il corretto svolgimento di un evento di tale portata. Nell’occasione il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutte le forze dell’ordine coinvolte, dichiarando: “È con immenso orgoglio che riconosco e applaudo il lavoro instancabile degli agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, le polizie locali e tutti i volontari della protezione civile e della Croce Rossa e altre associazioni di volontariato. La loro professionalità e dedizione hanno conferito un valore inestimabile a questo importante evento e hanno dimostrato quanto possa essere determinante il loro operato per la sicurezza della nostra comunità.” Un particolare ringraziamento va anche al Prefetto, S.E. Ernesto Liguori e al Questore, il dott. Pietro Morelli, il Vicequestore Vicario, dott. Raffele Attanasi, e i loro collaboratori più stretti, il cui impeccabile coordinamento ha reso possibile un’operazione così complessa e delicata. Un ringraziamento anche al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Gabriele Mattioli e al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Boldrini. Grazie alla professionalità e alla collaborazione, la Questura ha coordinato tutte le operazioni in maniera impeccabile per garantire la massima sicurezza. Tuttavia, non possiamo dimenticare il quotidiano lavoro delle forze dell’ordine, che spesso operano in condizioni di ristrettezze di organico e con risorse limitate. “È fondamentale – prosegue il Presidente – che il governo prenda coscienza di queste difficoltà e stanzia maggiori risorse per garantire un servizio di sicurezza sempre più efficace e tempestivo.” La provincia di Frosinone si conferma così un esempio di efficienza e solidarietà, e l’impegno delle forze dell’ordine, evidenziato in questa occasione, va onorato e supportato con decisioni concrete e tempestive.

