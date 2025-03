Riconoscimento ai dipendenti comunali di Fiuggi, chiesta la verticalizzazione del personale, Cuozzo: «Tuteliamo i diritti dei lavoratori, occorrono risposte concrete»

Personale che si è impegnato per far fronte alla carenza di personale e dare le risposte all’utenza. Un impegno costante ma senza il giusto riconoscimento contrattuale. È la situazione che si trovano a vivere diversi dipendenti del Comune di Fiuggi ed è proprio su questo che interviene la Cisl Funzione Pubblica di Frosinone che ha trasmesso una nota al sindaco Alioska Baccarini e al segretario generale. Una nota in cui chiede di procedere con una verticalizzazione in deroga per i lavoratori e le lavoratrici che attendono da tempo di veder riconosciuto il lavoro che svolgono da tempo.

«La valorizzazione del personale è una priorità imprescindibile per la Cisl Fp Frosinone – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – In questo contesto, ribadiamo con forza la necessità di attivare le verticalizzazioni in deroga previste dall’articolo 13 del Ccnl Funzioni Locali, un’opportunità che deve essere colta per garantire il giusto riconoscimento ai lavoratori del comparto. Il Comune di Fiuggi, in particolare, vive una situazione di grave carenza di turnover, con personale che da anni svolge un forte lavoro per far fronte alla carenza di personale e assicurare i servizi all’utenza, il tutto senza il dovuto riconoscimento contrattuale. È inaccettabile che i dipendenti continuino ad essere penalizzati nonostante le chiare disposizioni contrattuali. Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di destinare e comunicare ufficialmente le risorse disponibili, come previsto dalla normativa, per procedere alle progressioni verticali in deroga entro la scadenza del 31 dicembre 2025, data che ad oggi appare non prorogabile. Non possiamo accettare che il blocco delle trattative per il rinnovo del Ccnl 2022-2024, causato dalle posizioni pregiudiziali di altre sigle sindacali, penalizzi ulteriormente i lavoratori. La Cisl Fp è e resterà sempre dalla parte dei dipendenti, tutelando i loro diritti e pretendendo che gli impegni contrattuali vengano rispettati senza ulteriori rinvii».

Correlati