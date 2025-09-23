RICONOSCIMENTO AGLI ARCESI AUGUSTO BRUSCHETTA E ELEUTERIO MASTROCOLA

ARCE – Sabato scorso, 20 settembre, presso la Prefettura di Frosinone si è svolta la cerimonia per la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra mondiale”, istituita con legge n. 6 del 13 gennaio 2025.

Il Prefetto Ernesto Liguori ha presieduto l’iniziativa e consegnato le Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Tra i decorati figurano anche due cittadini arcesi. Augusto Bruschetta è stato insignito della Medaglia d’Onore, ritirata dal figlio Giancarlo alla presenza del Sindaco di Arce Luigi Germani. Riconoscimento assegnato anche a Eleuterio Mastrocola, la cui erede Elda – residente a Fontana Liri – ha ricevuto la medaglia insieme al nipote Emanuele Bianchi, accompagnata ufficialmente dal Sindaco Gianpio Sarracco.

Il Sindaco Germani ha voluto personalmente salutare i familiari e rinnovare, a nome dell’intera comunità arcese, la gratitudine e il ricordo per il sacrificio di questi nostri concittadini.

“È con grande orgoglio per la nostra comunità – ha detto il primo cittadino – che ho partecipato alla cerimonia voluta dal Prefetto Liguori che ringrazio. La celebrazione è stata l’occasione non solo del ricordo, ma un invito a custodire la memoria e a tramandarla come patrimonio di valori, affinché le nuove generazioni possano crescere nel segno del rispetto e della convivenza civile”.