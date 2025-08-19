Richiamo Mozzarelle Granarolo: Rischio Corpi Metallici. Coinvolti i Marchi Conad, Penny Market e Carrefour

ROMA –Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di cinque lotti di mozzarella per la possibile presenza di corpi metallici estranei, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I prodotti interessati sono distribuiti con i marchi Valbontà Penny Market, Latbri, Conad e Carrefour, ma provengono tutti dallo stesso produttore: Granarolo S.p.A.

Il richiamo ha carattere cautelativo, ma riguarda alcune delle mozzarelle più diffuse nei principali supermercati italiani. Di seguito i dettagli dei lotti coinvolti:

Valbontà Penny Market– Mozzarella 4×125g, lotto N5205E, scadenza 17 agosto 2025

Latbri – Mozzarella 125g, lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025

Conad– Mozzarella 125g e 3×125g, lotto N5205D, scadenza 15 agosto 2025

Carrefour Classic – Mozzarella 3×125g (Maxi Pack), lotto N5205E, scadenza 18 agosto 2025

Il richiamo interessa le produzioni realizzate nello stabilimento Granarolo di Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza, identificato con il marchio di identificazione IT 03 144 CE.

Penny Market, Conad e Carrefour hanno diffuso nei rispettivi punti vendita e sui siti ufficiali apposite comunicazioni ai consumatori, invitando coloro che avessero acquistato i prodotti interessati a non consumarli e a restituirli presso il punto vendita per il rimborso o la sostituzione.

Un altro caso dopo il richiamo per plastica

Non è il primo episodio recente che coinvolge Granarolo. Solo poche settimane fa l’azienda aveva ritirato dal mercato un lotto di mozzarella a proprio marchio per la presunta presenza di frammenti di plastica. In quel caso, la produzione proveniva da un altro stabilimento.

Il richiamo attuale si inserisce in una serie di segnalazioni alimentari registrate durante l’estate, che hanno coinvolto anche altri prodotti, come l’Emmental a fette Land (200g), ritirato per la possibile presenza di corpi estranei, e l’integratore “Ashwagandha fermentata” del marchio Terranova Nutrition, richiamato per contaminazione crociata da arachidi non dichiarate in etichetta.

Controlli e prevenzione

Il Ministero della Salute ribadisce l’importanza della collaborazione tra aziende, distribuzione e autorità sanitarie per garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore. I richiami tempestivi, sebbene allarmanti, sono una misura fondamentale per prevenire rischi sanitari e mantenere alta l’attenzione sulla qualità della filiera produttiva.

FOTO GENERICA