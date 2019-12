Richiamate mezzo milione di lavatrici Indesit e Hotpoint: «Rischiano di prendere fuoco»

Mezzo milione di lavatrici Hotpoint e Indesit rischiano di prendere fuoco e sono state richiamate provocando disagi per milioni di persone nel periodo delle feste natalizie. Whirlpool ha annunciato oggi la decisione di ritirare oltre mezzo milione di lavatrici commercializzate in Gran Bretagna fra il 2014 e il 2018 sotto i marchi Hotpoint e Indesit, a causa di rischi di surriscaldamento del sistema di chiusura degli oblò in grado potenzialmente di provocare incendi. Non si tratta del primo caso che coinvolge il colosso Usa degli elettrodomestici, notano i media del Regno.

Foto e fonte ilmessaggero.it