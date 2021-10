Ricette – Barchette con crema di parmigiano e uva

Le barchette con crema di Parmigiano e uva sono degli stuzzicanti finger food perfetti per arricchire i vostri buffet autunnali. Questi deliziosi bocconcini dalla base friabile e dal cremoso ripieno sono la soluzione perfetta per chi è sempre alla ricerca di idee nuove in cucina, magari con un tocco gourmet e agrodolce come quello conferito dai dolci acini di uva bianca! Queste invitanti barchette con crema al Parmigiano e uva esaltano al meglio tutto il sapore unico del Parmigiano che si ritrova sia nella sfiziosa frolla salata che nella vellutata farcitura e sprigionerà tutto il suo sapore al primo morso. Preparatene in abbondanza perché, siamo certi, andranno subito a ruba!

INGREDIENTI PER 6 BARCHETTE Latte intero freddo 22,5 g Farina 00 95 g Burro freddo 75 g Parmigiano Reggiano DOP 75 g Sale fino 1 pizzico Pepe nero q.b. Timo 2 rametti

PER LA CREMA AL PARMIGIANO Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g Latte intero 125 g Farina 00 12,5 g Burro 12,5 g

PER GUARNIRE Uva bianca acini 6 Gherigli di noci 6 Timo q.b. Parmigiano Reggiano DOP in scaglie q.b.