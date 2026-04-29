Ricettazione, i carabinieri fermano due sospetti e recuperano merce per 1.550 euro

A Cassino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione, due cittadini georgiani di 33 e 35 anni, domiciliati a Napoli e già noti alle forze dell’ordine.

Nella tarda serata di giovedì scorso, i due uomini, a bordo di un’autovettura Peugeot 208 noleggiata presso una società del napoletano – stratagemma spesso utilizzato per ostacolare l’immediata identificazione degli utilizzatori – venivano fermati nei pressi di una nota attività commerciale della città per un controllo di polizia. Sin da subito mostravano un forte stato di agitazione, circostanza che induceva i militari ad approfondire gli accertamenti mediante perquisizione.

L’attività consentiva di rinvenire all’interno del veicolo due borse per la spesa contenenti prodotti alimentari e per l’igiene personale, per i quali i soggetti non erano in grado di fornire alcuna giustificazione né esibire scontrini d’acquisto. La merce, del valore complessivo stimato in circa 1.500 euro, veniva pertanto sottoposta a sequestro.

Alla luce degli elementi raccolti, per i due scattava la denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino. Inoltre, essendo stati sorpresi sul territorio cassinate con l’intento – non riuscito – di porre in essere ulteriori furti, veniva notificato nei loro confronti l’avvio del procedimento per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cassino, con divieto di ritorno, in quanto ritenuti soggetti socialmente pericolosi.

Ancora una volta, l’attenta e capillare azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Cassino si è rivelata determinante nel prevenire ulteriori reati e garantire sicurezza alla collettività, confermando l’impegno quotidiano dell’Arma nella tutela dei cittadini e della legalità.