Ricettazione, denunciate tre persone e sequestrati due veicoli

Continuano i controlli della Polizia di Stato nel tratto autostradale che attraversa la provincia di Frosinone.

Gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino nello scorso week end hanno proceduto al controllo di un autocarro con a bordo due persone di nazionalità straniera. Dagli accertamenti, il veicolo risultava rubato due giorni prima nella rimessa di una ditta della Provincia di Pesaro Urbino. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, mentre il furgone sequestrato per essere successivamente restituito all’avente diritto. Poche ore più tardi nell’ambito della medesima attività di controllo gli operatori di Cassino hanno fermato un’autovettura con targa straniera. Approfondendo le verifiche sul mezzo emergeva che lo stesso non era mai stato registrato nello stato di provenienza e che il telaio presente sul veicolo risultava in realtà appartenere ad altra autovettura dello stesso modello regolarmente circolante in Norvegia. Ulteriori controlli permettevano di scoprire che il veicolo dal valore di circa 40mila euro era stato rubato nell’estate del 2024 a Napoli e rimesso in circolazione con il telaio clonato e con targhe e documentazione false. Il conducente è stato denunciato per ricettazione, mentre il veicolo sottoposto a sequestro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, gli indagati potranno far valere le loro difese ai sensi del c.p.p. .

FOTO ARCHIVIO