Ricettazione, arrestato un 60enne

Nelle prime ore di questa mattina 23 maggio 2025, i Carabinieri della Stazione di Sgurgola, collaborati e coordinati dai colleghi della Compagnia della Città dei Papi, hanno rintracciato e arrestato un 60enne del luogo, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Roma. Si tratta di un uomo già noto alla cronache giudiziarie tant’è che attualmente era già sottoposto alla detenzione domiciliare per altri reati. Nelle prime ore di questa mattina gli uomini dell’Arma di sono recati presso l’abitazione dell’uomo e dopo aver prelevato lo hanno condotto in caserma per le opportune formalità di rito. Al termine, per il 60enne, si sono aperte le porte della casa circondariale di Frosinone laddove è stato tradotto dai Carabinieri per scontare un ulteriore condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, per il reato di “ricettazione”, commessa nel maggio 2013 a Frosinone. Anche questa ennesima operazione condotta dai Militari della Stazione di Sgurgola è conferma dell’azione costante dell’Arma dei Carabinieri a tutela della legalità e della sicurezza collettiva.

FOTO ARCHIVIO