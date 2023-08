Ricetta / Semifreddo al caffè

PREPARAZIONE

Per preparare il semifreddo al caffè come prima cosa versate il caffè in un pentolino, aggiungete lo zucchero 1, mescolatelo e portatelo a bollore, tenendo la temperatura sotto controllo. Nel frattempo trasferite i tuorli nella ciotola di una planetaria 2 e azionatela a velocità bassa solo quando lo sciroppo al caffè avrà quasi raggiunto la temperatura di 121° 3. Non appena lo sciroppo sarà alla giusta temperatura (121°) e i tuorli saranno spumosi

versate il caffè a filo 4 e continuate a montare il tutto aumentando la velocità della macchina fino a che non avrete ottenuto una crema ben ferma e fino a quando il composto non si sarà raffreddato 5. A questo punto montate la panna fresca 6, che non dovrà essere a neve ferma ma solo semimontata.

Aggiungete poi il mascarpone 7 e mescolate con una spatola facendo dei movimenti rotatori dal basso verso l’alto 8 per non smontarla. Aggiungete poi ancheil composto al caffè 9;

e mescolate nuovamente sempre dal basso verso l’alto 10. Non appena avrete ottenuto un composto omogeneo, trasferitelo all’interno di un sac-à-poche 11 e utilizzatelo per riempire i vostri bicchierini;

otterrete 6 semifreddi con queste dosi 13: andranno trasferiti in freezer per almeno 5 ore. Al momento di servirli estraeteli almeno con 10 minuti d’anticipo 14. Montate della panna fresca 15

trasferitela in una sacca da pasticcere e tenete da parte per un momento 16. Fondete il cioccolato fondente a bagnomaria facendo attenzione che l’acqua del pentolino non entri in contatto con il cioccolato del pentolino; una volta fuso fate intiepidire e utilizzatelo per guarnire i bicchierini (17-18).