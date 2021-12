Ricetta natalizia. Albero di pan brioche

L’Albero di pan brioche, ricetta natalizia è un dolce che ricorda tanto il Natale, visto la forma, che potrete preparare proprio come dolce per il giorno più magico dell’anno! Il ripieno dell’ Albero di pan brioche, in questo caso è dolce, con Nutella e granella di nocciole ma voi, potete sbizzarrirvi con tanti altri ripieni sia dolci, come creme, sia salati come salumi e formaggi.

Difficoltà Medio

Costo Medio

Tempo di preparazione 30 Minuti

Tempo di riposo 2 Ore

Tempo di cottura 30 Minuti

Porzioni 6 persone

Metodo di cottura Forno

Cucina Italiana

Ingredienti Albero di pan brioche 250 g Farina Manitoba

250 g Farina 00

50 ml Olio di semi

250 ml Latte

1 pizzico Sale

20 g Zucchero

15 g Lievito di birra fresco

1 Uova

1 Tuorli per il ripieno: 125 g Nutella®

q.b. Granella di nocciole

q.b. Zuccheri glitterati

q.b. Smarties

Preparazione Albero di pan brioche Su una spianatoia o nella planetaria disponete la farina a fontana. Sciogliete il lievito, lo zucchero, al centro, con il latte tiepido ed infine il pizzico di sale. Aggiungete l’olio, l’uovo e il restante latte e impastate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto morbido. Coprite l’impasto con un canovaccio e lasciate lievitare per circa 2h. Prendete l’impasto e dividetelo in 3 parti uguali. Stendete il primo impasto in modo più o meno ovale. Stendete la Nutella e spolverizzate con la granella di nocciole Stendete il secondo impasto ed adagiatelo sul primo. Coprite con altra Nutella e granella. Finite con il terzo strato. Con una rotella, ritagliate la forma di un albero come un triangolo con la punta più stretta. Ritagliate delle strisce per creare i rami, in modo obliquo. Attorcigliate ogni striscia su se stessa. Con l’impasto avanzato ricavatene delle decorazioni per l’albero. Spennellate la superficie con il tuorlo d’uovo e finite con gli zuccherini. Infornate e fate cuocere a 180° per circa 30 minuti. Decorate con dei cioccolatini colorati e… BUON NATALE. (blog.giallozafferano.it)