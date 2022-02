Ricetta / Dolci – Biscotti girandola

La colazione, si sa, dovrebbe essere il pasto più importante della giornata. Davanti ad una tazza di tè o caffè fumanti, ci si risveglia lentamente e con piacere. Abbiamo pensato proprio a questo momento per realizzare un biscotto adatto ad accompagnare l’inizio della vostra giornata e di quella dei bambini e.. più goloso di così: biscotti girandola! Sono degli sfiziosi dolcetti preparati con un impasto neutro e uno al cacao, che insieme creano un vortice super goloso per un effetto visivo molto originale! Il loro doppio gusto li rende perfetti anche per accompagnare una tazza di tè caldo da gustare con le vostre amiche! Realizzate anche voi questi biscotti girandola per arricchire un buffet di compleanno, seguendo i nostri accorgimenti otterrete un risultato che lascerà tutti a bocca aperta! E se amate i pasticcini dal doppio gusto provate anche i nostri biscotti bicolore!

PREPARAZIONE

Per preparare i biscotti girandola iniziate dall’impasto base: versate il burro ben freddo di frigorifero tagliato a cubetti nella ciotola di un mixer 1. Aggiungete 250 gr di farina 2 e azionate le lame: non dovrete lavorare il composto a lungo, meglio a più riprese per non scaldare eccessivamente il burro, ma giusto il tempo di ottenere un composto sabbioso 3.

A questo punto trasferitelo all’interno di una ciotola e unite sia lo zucchero a velo 4 che l’uovo 5. Impastate il tutto molto velocemente con le mani 6. Questo passaggio è molto importante per la riuscita: non scaldate troppo l’impasto lavorando a lungo, sarà sufficiente compattarlo.

Una volta che avrete ottenuto un composto uniforme (risulterà morbido) 7 pesatelo, dividetelo in due parti uguali e sistematelo in due ciotoline separate 8. In una di queste aggiungete la parte restante di farina (40 g) 9 e impastate sempre velocemente con le mani per far assorbire la farina.

Nell’altra ciotola, invece, unite il cacao 10 e lavorate anche questa frolla, sempre velocemente, con le mani 11. Una volta ottenute le 2 frolle 12,

appiattite leggermente i panetti, avvolgeteli separatamente nella pellicola per alimenti 13 e riponetele in frigorifero per un paio d’ore (o fino a quando si saranno ben compattati). Trascorso questo tempo stendete le 2 frolle in modo da ottenere dei rettangoli spessi circa 4 mm e dalle dimensioni di 22X26 cm (14-15). Se preferite potete stendere ciascuna frolla più facilmente ponendo il panetto in due fogli di carta da forno.

Una volta stesi, spennellate il rettangolo di frolla bianca con dell’acqua 16 e aiutandovi con un mattarello trasferite anche il rettangolo di frolla al cacao al di sopra di quello neutro 17, facendo combaciare i bordi. Pressate delicatamente con il mattarello 18 in modo da far aderire perfettamente i 2 rettangoli di frolla.

A questo punto spennellate l’intera superficie al cacao sempre con dell’acqua e procedete ad arrotolare insieme le 2 frolle (19-20). Una volta ottenuto il vostro rotolo 21, avvolgetelo nella pellicola trasparente e riponetelo a rassodare in frigorifero per circa 30 minuti.