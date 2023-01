Ricetta / Biscotti ripieni di marmellata

Tempo 30 min. Difficoltà Facile. Porzioni 6. Costo Basso.

Ingredienti per 12 biscotti

PER LA PASTA FROLLA: 150 g di farina 00 75 g di zucchero semolato scorza grattugiata di 1/2 limone un pizzico di sale 2 tuorli (freddi da frigo) 90 g di burro PER FARCIRE: q.b. marmellata

Preparazione

COME FARE I BISCOTTI RIPIENI DI MARMELLATA

Iniziamo a preparare la pasta frolla: su una spianatoia disponiamo la farina a fontana, vi versiamo al centro lo zucchero e i due tuorli [1]. Poi aggiungiamo la scorza grattugiata di 1/2 limone e un pizzico di sale [2] Lavoriamo il tutto velocemente con le dita.

Uniamo successivamente il burro [3] e iniziamo ad impastare energicamente [4].

fino a formare un panetto [5] che ricopriamo con la pellicola trasparente; lasciamolo riposare in frigorifero per circa 40 minuti.

Trascorso il tempo necessario riprendiamo la pasta frolla e la stendiamo ad uno spessore di circa 4-5 millimetri. [6]

Con un coppapasta rotondo, ricaviamo dei dischi di pasta frolla [7] in numero pari poichè andranno utilizzati a coppie.

Disponiamone la metà su una teglia rivestita con carta da forno e con un cucchiaio versiamo abbondante marmellata al centro [8].

Sovrapponiamo i dischi di pasta frolla rimanenti facendo pressione con le dita intorno per chiuderli beni [9] e cuociamo in forno ventilato a 180° per 15-20 minuti.

Spolveriamo con zucchero a velo e serviamo i nostri biscotti ripieni di marmellata.

Fonte Ricetta.it