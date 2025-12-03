Ricercato in tutta Italia per violenza sessuale, arrestato a Fiumicino

Brillante operazione dei Carabinieri di Paliano che, coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, hanno localizzato ed arrestato a Fiumicino (Rm) un 59enne, originario del Togo e non nuovo alle cronache giudiziarie, ricercato in tutta Italia per violenza sessuale. Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria aveva emesso un ordine di carcerazione dopo essersi macchiato dei reati di violenza sessuale, commessi a Paliano nell’anno 2018, nei confronti della moglie e delle due figlie che all’epoca dei fatti erano ancora minorenni. L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce ma la caparbietà dei Carabinieri ostinati ad assicurare l’uomo alla Giustizia ha permesso, attraverso una minuziosa attività investigativa e diversi servizi di osservazione controllo e pedinamento, di localizzare il catturando nelle zone di Fiumicino laddove nel pomeriggio del 01 dicembre u.s. i Militari, con un’azione fulminea, sono riusciti ad arrestarlo prima che lo stesso riuscisse ad allontanarsi e sottrarsi all’esecuzione del provvedimento detentivo. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia dove sconterà la pena detentiva, comminata dall’Autorità Giudiziaria, di anni 5 e mesi 3.

FOTO ARCHIVIO

Correlati