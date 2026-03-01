RICERCA E INVESTIMENTI INNOVATIVI, 85 MILIONI PER LE IMPRESE DEL LAZIO

Lunedì 2 marzo, alle ore 11.00, presso l’Auditorium Ara Pacis di Roma (via di Ripetta 190), si terrà l’evento di presentazione degli avvisi STEP e Filiere Tecnologiche 2026, promossi dalla Regione Lazio nell’ambito delle politiche a sostegno dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo regionale.

Saranno illustrate le nuove opportunità di finanziamento del Programma Regionale FESR 2021-2027 rivolte alle imprese del Lazio e destinate a sostenere progetti di ricerca, sviluppo e investimenti in ambiti tecnologici strategici.

Interverranno:

Roberta Angelilli , vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio;

Tiziana Petucci , direttore regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca – Regione Lazio;

Maria Sabrina Sarto , prorettrice alla Ricerca – Sapienza Università di Roma;

Alessia Valentinetti , head of Unit Strumenti Finanziari Agevolati – Cassa Depositi e Prestiti;

Francesco Marcolini , presidente di Lazio Innova.