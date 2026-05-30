Ricatto con immagini intime, un arresto e una denuncia

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne e ha denunciato in stato di libertà un 30enne, entrambi di Frosinone.

Nello specifico, Agenti di un Commissariato di Roma hanno informato personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone di un tentativo di estorsione effettuato da due uomini residenti nel frusinate.

Nella circostanza i due hanno contattato telefonicamente un uomo rappresentandogli che sua figlia era in situazione di pericolo inviando altresì immagini che ritraevano la giovane in atteggiamenti intimi.

I poliziotti di Frosinone nelle immediate indagini hanno scoperto che la telefonata era stata effettuata con il telefono della giovane.

Dopo aver rintracciato la ragazza e ricostruito l’intero accaduto, sono scattate le ricerche e, una volta rintracciati i due estortori, sono stati accompagnati in Questura dove, uno è stato arrestato per il reato di estorsione in concorso e diffusione di immagini e video sessualmente espliciti, mentre il secondo è stato denunciato in stato di libertà per la tentata estorsione in concorso.