RIARMO, FONTANA (M5S): GOVERNO CHIARISCA CONTORNI PROGETTO SU EX WINCHESTER AD ANAGNI

Dopo la manifestazione di sabato scorso davanti all’ex stabilimento Winchester e a seguito di altri atti parlamentari già depositati, ho depositato un’interpellanza al Ministro della Difesa per chiedere risposte chiare sul futuro dell’area e sul progetto di riconversione industriale in corso. Stiamo parlando dell’area che si trova all’interno del SIN Bacino del Fiume Sacco, da anni in attesa di bonifica e già segnata da gravi criticità ambientali e sanitarie. Un’area che ora la si vuole far diventare un centro per la produzione di nitrogelatina, un esplosivo a base di nitroglicerina che servirà allo stabilimento Knds di Colleferro per la produzione di polveri da artiglieria. Il tutto finanziato con 40 milioni di euro di fondi europei, nell’ambito del regolamento ASAP, destinato al comparto bellico. Ci chiediamo che senso abbia parlare di riconversione industriale in un’area ancora da bonificare, e perché tutto avvenga nel silenzio, senza informare né coinvolgere i territori interessati. La sospensione del processo di demilitarizzazione e l’introduzione di nuove produzioni esplosive richiedono una riflessione politica seria e trasparente. Il Ministero spieghi quale linea politica programmatica sta seguendo rispetto alla riconversione di ex siti militari in aree ad alto rischio ambientale. La cosa più sensata da fare sarebbe fermare il progetto almeno fino al completamento delle bonifiche, istituendo nel frattempo una cabina di regia interministeriale che garantisca chiarezza e partecipazione. Non permetteremo di sacrificare la salute, la sicurezza dei cittadini e il futuro dei nostri territori per gli interessi dei mercanti di guerra”. Lo dichiara in una nota la deputata Ilaria Fontana , vicecapogruppo M5S alla Camera

Correlati