Riapre a Sora la sede decentrata della Provincia di Frosinone

La Provincia di Frosinone ha riaperto la sede decentrata di Sora, un traguardo importante per portare servizi essenziali ancora più vicino ai cittadini delle aree interne e limitrofe, come previsto dallo Statuto provinciale. Il nuovo ufficio sarà operativo quattro giorni alla settimana, con l’obiettivo di rispondere sempre meglio alle esigenze del territorio e di rafforzare il processo di decentramento amministrativo.Presso la sede di Sora, situata in Viale XX Settembre, saranno disponibili servizi di protocollazione della corrispondenza e assistenza per il Settore Finanze e Tributi, con informazioni dedicate alla Cosap. Saranno attivi anche i settori Patrimonio e Edilizia Scolastica, Trasporti e Polizia Provinciale, che opererà come focal point locale. Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti orari: il martedì e il giovedì dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30, mentre il mercoledì e il venerdì dalle 8:00 alle 14:00.Durante la riapertura, che si è svolta alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha commentato con entusiasmo la riapertura della sede decentrata, sottolineando l’importanza di tale progetto per l’intera area di Sora e per le aree circostanti, soprattutto a beneficio dei piccoli Comuni: “Oggi è una giornata importante – ha infatti dichiarato – perché dopo la sede di Cassino, anche qui avremo degli uffici aperti quattro giorni su sette, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, per ospitare i servizi più importanti che la Provincia di Frosinone offre. È un momento significativo di condivisione con tanti amministratori, sindaci e forze dell’ordine del territorio, proprio per dare un servizio importante, non solo alla città di Sora ma a tutta la Valle del Liri e alla Valle di Comino. Riusciamo a garantire prestazioni rilevanti anche per le aree interne e più lontane dalla città di Frosinone. E questo è un processo che continuerà nei prossimi mesi e anni. Ringrazio tutti i presenti: i consiglieri provinciali Enrico Pittiglio, Adamo Pantano e Luigi Vacana, il sindaco di Settefrati Angelica Apruzzese, la Polizia provinciale, i dirigenti e il personale. Auguri ai dipendenti per un proficuo lavoro”.I consiglieri provinciali Pittiglio, Pantano e Vacana hanno espresso il loro apprezzamento per questa iniziativa, dichiarando: “Ringraziamo il presidente Di Stefano per questa sede che sarà un importante ufficio di prossimità per i cittadini e per le imprese”.

Correlati