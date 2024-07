Riapertura dei termini per l’iscrizione ai servizi comunali di mensa e trasporto scolastico

Cisterna di Latina – Prorogato fino al 30 AGOSTO 2024 il termine ultimo per le iscrizioni al servizio di Mensa e Trasporto Scolastico per i bambini/bambine frequentanti le scuole dell’infanzia statali e primarie di I° grado del territorio comunale, come da Regolamento.

È possibile effettuare l’iscrizione al Trasporto Scolastico agli studenti frequentanti la scuola secondaria di I° grado solo per gli utenti residenti nelle periferie e che riguardano i Plessi Scolastici di Don Giuseppe Caselli e Donna Lelia Caetani, al fine di garantire l’istruzione pubblica a coloro che si trovano in condizioni di disagio per il raggiungimento della scuola di appartenenza.

Per usufruire dei servizi si dovrà effettuare obbligatoriamente l’iscrizione esclusivamente sul portale on-line del Comune di Cisterna di Latina. Per accedere al servizio sarà obbligatorio essere in possesso delle credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, come disposto dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.

Si invitano pertanto i cittadini interessati, nel caso ne fossero sprovvisti, ad attivare il prima possibile lo SPID, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) consultabili al link: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

Per procedere alle iscrizioni on-line dei servizi scolastici di mensa e trasporto, sia per le nuove iscrizioni che per il rinnovo iscrizioni è necessario:

1. Collegarsi al sito internet del Comune di Cisterna di Latina e cliccare sul banner sul lato destro Mensa e Trasporto scolastico, all’interno cliccare “Scuola, nido e servizi a domanda individuale”;

2. Per rinnovo e nuove iscrizioni, cliccare “NUOVA RICHIESTA scegliere il servizio e riempire tutti i campi obbligatori. Si ricorda che per poter inviare la domanda occorre procedere con l’accettazione dell’informativa sulla privacy. Il programma genera la “domanda di iscrizione” che verrà automaticamente inviata al Servizio competente per il controllo della regolarità dei dati inseriti e l’accoglimento e/o rigetto della stessa.

3. Linee-percorsi: per il servizio di trasporto scolastico sono indicate le linee con le diverse vie di transito dello scuolabus e della relativa Scuola di riferimento. Al momento dell’iscrizione occorre effettuare la scelta della linea cui si vuole accedere. Le linee sono predeterminate; solo i percorsi potranno subire variazioni sulla base delle residenze dei singoli alunni. Eventuali condizioni di gravi disagi e/o difficoltà famigliari che implichino una modifica dei percorsi indicati dovranno essere formalmente segnalate, debitamente motivate, per iscritto inviando la richiesta o tramite pec all’indirizzo welfare@comune.cisterna.latina.it – o tramite consegna a mano al protocollo dell’Ente.

4. Il sistema prevede il pagamento attraverso PagoPA

Chi intende avvalersi delle agevolazioni sui costi dei servizi previsti dall’Amministrazione deve obbligatoriamente inserire sia l’importo che l’attestazione ISEE al momento della registrazione dell’iscrizione. L’assegnazione alla fascia ISEE di appartenenza vale per tutto l’anno scolastico.

Si ricorda che non saranno accolte le iscrizioni degli utenti non in regola con i pagamenti dei precedenti anni scolastici.

Il mancato pagamento delle tariffe comporterà l’interruzione del servizio e l’attivazione della riscossione coattiva secondo le modalità previste per legge.

Ogni informazione utile potrà essere richieste rivolgendosi all’Ufficio Pubblica Istruzione nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.00 – o tramite mail all’indirizzo scuola@comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA