Riaperto ponte in località Petrose a San Giorgio a Liri, Ciacciarelli: “Ulteriore battaglia vinta grazie al nostro lavoro nelle istituzioni”

«Finalmente dopo una lunga battaglia politica che mi ha visto combattere in prima linea contro la totale inerzia del Governo Zingaretti, siamo riusciti a portare a conclusione i lavori di ricostruzione del Ponte stradale in località Petrose, importante area industriale del Comune di San Giorgio a Liri. Sono infatti quasi quattro anni, precisamente dal 8 Giugno 2020, che, a causa del crollo del ponte, la popolazione di San Giorgio a Liri, ed in particolare le imprese presenti sul territorio, stanno subendo continui disagi, disincentivando quindi chiunque ad investire sul nostro territorio», ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli.«Abbiamo sempre ritenuto indispensabile il ripristino della regolare viabilità attraverso la ricostruzione e la messa in sicurezza del ponte in località Petrose, e oggi, grazie all’impegno del Governo Regionale del Lazio, siamo riusciti in poco tempo dal nostro insediamento a compensare la paralisi amministrativa del precedente governo Zingaretti, riuscendo ad arrivare alla conclusione dei lavori e riapertura del ponte. Questa riapertura costituisce un’ulteriore battaglia vinta grazie al nostro lavoro costante nelle istituzioni, conferma del buon funzionamento del nostro presidio territoriale, contraddittorio da una presenza fissa sul territorio e dalla consapevolezza delle sue esigenze. Si conferma quindi la volontà di investire sul territorio e la conoscenza da parte del Governo Regionale delle potenzialità di tutto il basso Lazio. Ringrazio il Presidente Rocca e l’Assessorato ad i Lavori Pubblici per l’attenzione riservata al nostro territorio», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.

