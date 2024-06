Riaperto il ponte Del Nibbio ad Alvito, Ciacciarelli: “Confermata stretta vicinanza della Regione al territorio”

«Grazie alla stretta collaborazione tra la Regione Lazio e il Comune di Alvito (Frosinone), siamo finalmente giunti alla riapertura del ponte Del Nibbio sulla SR 666. Si tratta di un intervento fortemente richiesto dall’amministrazione cittadina e da noi difeso e sostenuto nelle istituzioni preposte, in quanto il ripristino dell’ordinaria viabilità lungo la SR 666 si pone come un fattore fondamentale per garantire il diretto collegamento tra il territorio laziale e il versante abruzzese del Parco Nazionale d’Abruzzo».

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alla Politiche del Mare della Regione Lazio.

«Si conferma, quindi, la volontà del Governo regionale del Lazio di affrontare in modo diretto e concreto le problematiche del territorio per portarle, in breve termine, a una pronta soluzione. Ringrazio la società Astral spa e tutti gli amministratori locali che nel corso di questi mesi si sono attivati e hanno collaborato per la soluzione del problema, come il sindaco di Alvito Luciana Martini, il sindaco di Vicalvi Mario Ferrera, il sindaco di San Donato Val di Comino Enrico Pittiglio, il vicesindaco di Pescasseroli Diego Cutini», conclude l’assessore Ciacciarelli.

