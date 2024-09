Riaperta galleria superstrada Sora-Cassino nel tratto di Atina, Ciacciarelli: “Grazie ad Anas ripristinata la circolazione”

«Come promesso nei giorni scorsi, questa mattina è stata ufficialmente riaperta la Galleria Capo di China lungo la superstrada Sora-Cassino nel tratto di Atina, ripristinando così la normale circolazione di una delle arterie più trafficate del basso Lazio, la cui prolungata chiusura avrebbe comportato non pochi danni ai pendolari e agli automobilisti, in uno dei periodi più pesanti per la circolazione su strada, dopo le ferie estive e la riapertura delle scuole». Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare.

«Grazie alla costante interlocuzione con Anas, si è provveduto ad effettuare con la massima celerità ed efficienza tutte le verifiche necessarie per la riapertura dell’infrastruttura. Tale risultato conferma l’importanza, per il nostro territorio, di valorizzare l’interlocuzione con le istituzioni preposte per la rapida risoluzione delle problematiche che periodicamente emergono. Ringrazio Anas per la professionalità confermata anche questa volta a tutela del nostro territorio», conclude l’assessore Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO