Revocati gli arresti domiciliari a Fabrizio Pignalberi Presidente di Piu’ Italia

Il giorno 31 luglio sono stati revocati gli arresti domiciliari al Presidente di Piu’ Italia Fabrizio Pignalberi. L’uomo politico il 14 luglio scorso era stato colpito da un provvedimento cautelare di arresti domiciliari. L’ipotesi di reato contestati a Fabrizio Pignalberi erano di molestia e calunnia.La dichiarazione immediata del Presidente Piu’ Italia Fabrizio Pignalberi dopo la revoca del provvedimento cautelare avvenuta proprio nel giorno del suo compleanno il 31 luglio, Il Presidente Pignalberi ha sempre respito ogni accusa ed afferma:” Ci sono stati momenti difficili in questi giorni per me e la mia famiglia ma confido nella piena assoluzione, per il danno subito come persona e come leader politico non intendo rinunciare ad un eventuale risarcimento”. In attesa del processo per stabilire la dinamica dei fatti e le responsabilita’.

