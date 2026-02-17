Revoca misura cautelare Quadrini Gianluca già Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone

Desidero esprimere profonda soddisfazione per la decisione assunta dal Gup del tribunale di Cassino che rappresenta un passaggio importante nel pieno ristabilimento della verità dei fatti.

Ringrazio il mio legale l’Avv. Claudio Di Ruzza, i miei familiari: mia moglie Paola che mi è sempre stata vicino, le mie figlie Giulia e Francesca, mio fratello Marco ed infine mia madre Rita che ha sofferto più di tutti insieme a me ed alle tante persone che hanno manifestato fiducia, rispetto e sostegno nel corso di questo periodo.

Rinnovo la massima fiducia nell’operato della Magistratura e confermo la volontà di collaborare con trasparenza affinché la vicenda possa essere definitivamente chiarita nelle sedi opportune.

Grazie ancora a tutti quelli che hanno sempre creduto in me e ci credono ancora, sarò sempre a loro disposizione!

COMUNICATO STAMPA

Correlati