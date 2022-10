Revisione Ruolo Conducenti provincia di Frosinone. Il procedimento di verifica scade il 31 dicembre

Circa i 2/3 degli operatori economici (noleggiatori con conducente e tassisti) interessati dalla procedura non hanno ancora presentato la documentazione richiesta per la conferma dell’iscrizione Scadenza al 31 dicembre 2022 per il procedimento di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone

(Revisione Ruolo Conducenti provincia di Frosinone).

La Camera di Commercio di Frosinone Latina informa che, già a partire dal mese di ottobre 2019, è stato avviato, per tutti gli iscritti alla data del 31 dicembre 2016 nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone (come noleggio con conducente o come taxi), il procedimento per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (Revisione Ruolo Conducenti) previsto dalla Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58.

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid – 19 sono state già concesse alcune proroghe alla scadenza per la presentazione della documentazione prevista, inizialmente fissata al 30 giugno 2020. L’ultima e definitiva scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2022.

Purtroppo circa i 2/3 degli operatori economici (noleggiatori con conducente e tassisti)

interessati dalla procedura non hanno ancora presentato la documentazione richiesta per la conferma dell’iscrizione. Pertanto, la Camera di Commercio di Frosinone Latina rende noto che, ove detta documentazione non venga presentata entro il prossimo 31 dicembre, verranno avviate le procedure per la cancellazione d’ufficio dal Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono consultare il sito web della Camera di

Commercio di Frosinone Latina, Sezione Registro Imprese Albi e Ruoli, Revisione Ruolo Conducenti, oppure contattare l’Ufficio Albi Ruoli ed Elenchi (e-mail albi.ruoli@frlt.camcom.it; Tel. 0775/2751).

