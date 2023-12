Rete viaria a pezzi in Valcomino, Borza: “Servono interventi urgenti di manutenzione”

“Strade a pezzi e automobilisti costretti a veri slalom per evitare buche spesso grandi come crateri, giunti non adeguatamente protetti, avvallamenti e quant’altro può esserci di pericoloso per la circolazione: è questo il quadro che emerge percorrendo le vie che attraversano la Valle di Comino. Una situazione a dir poco disastrosa – evidenzia Mario Borza, coordinatore di Fratelli D’Italia per la Valcomino – che mette a dura prova le macchine in transito e costituisce un vero deterrente per i potenziali visitatori e turisti.

Eppure – aggiunge Borza – stiamo parlando di una delle zone più belle di tutta la provincia di Frosinone, con i suoi splendidi centri, le sue bellezze naturalistiche, le sue mille risorse e aziende enogastronomiche. Un’area della provincia che meriterebbe maggiori e costanti attenzioni ma che invece da tanti, troppi anni, è lasciata a se stessa. E le condizioni delle strade bene lo dimostrano, aggiungo purtroppo.

Inoltre, la rete viaria non solo è a pezzi ma è assolutamente carente e insufficiente a garantire adeguati collegamenti fra gli incantevoli borghi della Valle, che al contrario avrebbero bisogno di collegamenti più efficienti e rapidi.

Sarebbe perciò indispensabile – conclude Mario Borza – programmare un adeguato piano di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, così come un serio progetto di ammodernamento della rete viaria che attraversa la Valle, ovviamente nel debito rispetto della natura e quindi con opere ecosostenibili, a cominciare, mi preme insistere su questo punto, sulla bonifica e riapertura del ‘Tracciolino’”.

COMUNICATO STAMPA