Rete degli Studenti Medi di Sora, eletto il nuovo coordinatore e i nuovi membri dell’esecutivo

Sabato 19 febbraio la Rete degli Studenti Medi di Sora ha celebrato il congresso per eleggere il nuovo coordinatore e i nuovi membri dell’esecutivo della base. Questa assemblea segna uno dei momenti più significativi all’interno della vita dell’associazione, in quanto rappresenta il punto di partenza per un nuovo anno pieno di speranze e voglia di far ascoltare la propria voce. Sono stati eletti dall’assemblea congressuale all’unanimità Francesco Gallo come coordinatore, Alba Mosticone come responsabile della comunicazione e Sara Petrosino come responsabile dell’organizzazione.

“Il congresso di oggi è una tappa che segna il continuo della lotta politica quotidiana del sindacato studentesco per rivendicare i diritti di studenti e studentesse, e per far sentire la voce di tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono cambiare in meglio la società di oggi” afferma il coordinatore Gallo “Molti sono i temi che abbiamo affrontato nel dibattito congressuale: da quelli relativi alla situazione pandemica , ai problemi rispetto al mondo dei trasporti, della salute mentale e dell’alternanza scuola-lavoro”.

Il neo coordinatore infine conclude ringraziando l’esecutivo uscente “La battaglia continua grazie soprattutto al lavoro svolto nel suo mandato dalla coordinatrice uscente Serena Morelli e a tutto il suo esecutivo cui vanno i nostri ringraziamenti”.

comunicato stampa