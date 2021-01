Rete degli Studenti Medi Cassino : vogliamo rientrare in sicurezza!

Oggi gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi in un tavolo di lavoro con il sindaco Enzo Salera, l’assessora all’istruzione Mariaconcetta Tamburrini, l’assessora Chiara Delli Colli, la consigliera Arianna Volante, il consigliere Riccardo Consales, i rappresentanti della Cotral e del Magni, per affrontare le problematiche vissute dai ragazzi del territorio sui trasporti pubblici.

In base ai dati emersi dagli studenti stessi sono state riportate le problematiche fondamentali relative ai trasporti, anche in vista delle nuove direttive per il rientro a scuola il 7 Gennaio. Gli orari di entrata ed uscita saranno infatti scaglionati, con il 40% degli studenti che entreranno alle 8.00 e il 60% alle 10.00.

Oltre all’inversione delle percentuali o a una completa abolizione delle entrate scaglionate, gli studenti hanno richiesto una maggiore attenzione verso le linee guida per il rientro. Questo poiché le entrate scaglionate non rispettano le necessità degli studenti, soprattutto per i ragazzi provenienti dai territori limitrofi.

Richieste ben accolte da parte delle istituzioni e da La Cotral che hanno garantito di intervenire sulle problematiche riscontrate.

Questo tavolo di lavoro rappresenta un punto di partenza” dichiarano i rappresentanti della Rete degli studenti medi di Cassino “Vogliamo rientrare nelle nostre classi in sicurezza e crediamo che momenti di discussione come quello di oggi siano necessari per garantire una reale collaborazione tra studenti e amministrazione.”

