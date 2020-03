“Restate a casa”: la Polizia avvisa la popolazione con l’altoparlante come in guerra

“Si invita la cittadinanza a restare in casa e uscire solo per approvvigionamento alimentare o farmaceutico nel rispetto delle norme anti-contagio, e cioè con mascherine per proteggersi bocca e naso e mantenendo distanza di almeno un metro”. In Salento, a Lizzanello, in provincia di Lecce, la Polizia municipale avverte la popolazione sui comportamenti da adottare attraverso un messaggio letto all’altoparlante, come in tempo di guerra. Il video dell’auto delle autorità con l’altoparlante in funzione sta diventando virale. “Gli anziani e i bambini non devono uscire. I bambini non devono stare con i nonni. Se qualcuno ha sintomi influenzali deve rimanere in casa e non deve assolutamente recarsi in ospedale, ma deve avvisare telefonicamente il medico curante”, dice la voce. “Chi proviene dalle zone rosse o sospetta di essere a rischio si metta in quarantena fiduciaria per 14 giorni insieme ai suoi familiari”.

Foto e fonte tpi.it

