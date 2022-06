Resoconto attività Lions Sora-Isola del Liri 21/22

Abbiamo fatto quattro incontri tra i soci in ottobre, novembre, dicembre, maggio e giugno con relativa conviviale e il coordinamento del cerimoniere Riziero Capuano

Il primo per presentare il programma del club per il 21/22, il secondo per commemorare il nostro storico Presidente Luigi Esposti, il terzo per gli auguri di Natale, il quarto per fare un sopralluogo picnic sul terreno che la XV Comunità Montana “Valle del Liri” ha concesso in comodato ai Lions per realizzare il progetto “Centro di addestramento cani guida per non vedenti”. Inoltre abbiamo riunito il gruppo operativo un paio di volte per fare il punto sulla situazione generale del club.

Tra i progetti abbiamo realizzato “Alleviare la fame” attraverso la raccolta di fondi da parte dei soci e l’acquisto di derrate alimentari distribuite con la collaborazione della Caritas e delle Parrocchie nei comuni di Sora, Isola del Liri, Arpino prima delle festività natalizie con il coordinamento del Lion Peppino Quadrini

Abbiamo anche offerto un contributo all’Oasi Francescana per l’acquisto di alimenti ed altri servizi

Abbiamo organizzato la raccolta di occhiali usati nel comprensorio con la collaborazione dell’ottico Barone per la consegna nei paesi di destinazione con il coordinamento del Lion Franca Di Passio

Sono stati acquistati da parte dei soci alcuni scatoli di panettoni dal Centro Nazionale raccolta occhiali usati il cui ricavato è servito al centro per inviare occhiali ai confini con l’Ucraina con la collaborazione dei Lions di Ungheria, Romania, Polonia.

Anche per Pasqua sono state acquistate derrate alimentari e distribuite con la stressa collaborazione a famiglie in difficoltà sempre con il coordinamento del Lion Peppino Quadrini

E’ stato poi redatto uno studio di fattibilità sul progetto “centro addestramento cani guida per non vedenti”

da realizzare sul terreno in comodato ai Lions da parte della XV Comunità Montana, con la collaborazione del Lion Francesco Mozzetti

Abbiamo inoltre concretizzato una campagna di prevenzione sui tumori nelle scuole del territorio che ha riscosso molto interesse da parte degli alunni, con la collaborazione del Dott Elvio Quadrini

Abbiamo organizzato per il 17 giugno un’assemblea per il rendiconto finale dell’anno lionistico 21/22 e l’ingresso ufficiale di tre nuovi soci: Agnese Bello, Elvio Quadrini, Giancarlo Baglione

A conclusione dell’anno Lionistico abbiamo previsto un incontro sull’alfabetizzazione del defibrillatore, il 30 giugno alle 10,30, al centro anziani di Sora, con il Generale Medico Loreto Perrella e la collaborazione del Lion Ennio Soccodato

IL Presidente del Club Bernardo Maria Giovannone

