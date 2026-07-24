Reso “fantasma” su Amazon, consumatore ottiene il rimborso di 879 euro grazie a Codici

Acquisto, recesso e mistero. L’ordine di un semplice smartphone, per quanto non banale essendo di un noto marchio e costando 879 euro, si è trasformato in una disavventura per un consumatore, a lieto fine grazie all’intervento di Codici. È successo su Amazon, tra i più famosi portali di e-commerce.

“Il nostro assistito ha acquistato lo smartphone – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e dopo 10 giorni ha deciso di esercitare il diritto di recesso tramite Amazon. Ha selezionato il ritiro a domicilio tra le modalità di restituzione messe a disposizione dalla piattaforma, che ha generato etichetta e codice di reso, mentre il corriere ha confermato la presa in carico e fissato la data del ritiro. Fin lì tutto normale, una procedura che potremmo definire banale. Anche la consegna del pacco avviene senza problemi, che sorgono quando inizia la spedizione. Dopo pochi giorni, infatti, il tracciamento si interrompe. Il pacco risulta fermo e/o smarrito in fase di transito e la spedizione non registra più aggiornamenti. Non arrivano nemmeno novità per quanto riguarda il rimborso. Preoccupato, anche perché nel frattempo erano trascorse alcune settimane dall’acquisto, il nostro assistito contatta il servizio clienti di Amazon, tra l’altro ripetutamente, inviando anche comunicazioni via PEC. Tutto inutile, nessuna traccia né del pacco né dei soldi. A quel punto scatta la denuncia, nello specifico per smarrimento e contro ignoti, e poco dopo interveniamo noi di Codici con un reclamo. Dobbiamo dire che abbiamo registrato un’apertura e un ascolto importanti da parte di Amazon, sono stati fatti gli approfondimenti del caso e la situazione si è sbloccata. In questi giorni abbiamo ricevuto una comunicazione con cui ci hanno avvisato che la questione è stata risolta e che nel giro di pochi giorni il rimborso sarà accreditato”.

Una disavventura a lieto fine, come detto, che deve servire anche da monito per i consumatori. Quando si effettua un acquisto su un sito di e-commerce è bene conservare e tenere traccia di comunicazioni e documenti, soprattutto in caso di reso. È opportuno anche fare foto e video durante la preparazione del pacco da spedire, per dimostrare di aver riconsegnato il prodotto e che lo stesso non era danneggiato. Questo per evitare problemi in caso di smarrimento o di contestazioni al momento della ricezione del prodotto. L’imprevisto e le complicazioni sono sempre in agguato, come dimostra questa vicenda.

In caso di problemi con un acquisto effettuato su Amazon, o su un altro portale di e-commerce, è possibile rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.