Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato un 38enne

I Carabinieri della Stazione di Anagni (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 38enne, di origine romena, con precedenti per reati contro la persona, in esecuzione all’ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

I militari, rintracciata la persona nel comune di Anagni, hanno dato esecuzione al provvedimento di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, dovendo l’arrestato scontare la pena di mesi 5 di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, reati commessi in Fiuggi (FR) nel gennaio 2011.

Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove trascorrerà i prossimi mesi agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

