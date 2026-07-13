Resistenza alla Polizia e rifiuto di identificarsi: denunciato

Gli operatori della Polizia di Stato, impegnati nell’ordinario controllo del territorio, intervenivano in seguito a segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura per presenza di persona molesta presso un supermercato, sito nella zona bassa del capoluogo.
I poliziotti della Squadra Volante intercettavano e fermavano l’uomo che cercava di eludere il controllo, con atteggiamento aggressivo, spintonando gli stessi.
Altresì rifiutava di declinare le proprie generalità.
Gli agenti, allora, accompagnavano l’uomo presso gli uffici della Questura, per il fotosegnalamento.
Tramite comparazione nella banca dati in uso alle Forze di Polizia, si risaliva all’identità dell’uomo: un cittadino senegalese classe ’99, per il quale scattava la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.
Inoltre, è al vaglio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura la posizione dello straniero sul territorio nazionale.
Foto archivio