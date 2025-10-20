Report Legambiente, Mastrangeli: “Frosinone prosegue il percorso verso una città più sostenibile e moderna”

“Il report Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente, pubblicato oggi, rappresenta per Frosinone uno stimolo ulteriore a proseguire con determinazione nel percorso di miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – I risultati del rapporto evidenziano criticità note, che affondano le loro radici in fattori strutturali e in abitudini consolidate nel tempo, ma anche la necessità di continuare a investire e realizzare quelle opere necessarie per rendere la città più sostenibile, più vivibile e più moderna.

Fin dal nostro insediamento – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – abbiamo impostato un’azione amministrativa basata su un approccio sistemico, con interventi concreti per tutelare il diritto dei cittadini, in particolare dei più piccoli e delle fasce più vulnerabili, a vivere in un ambiente più sano. Da questa visione nascono i progetti in corso, che riguardano la mobilità sostenibile, il potenziamento del trasporto pubblico e la promozione di comportamenti più rispettosi dell’ambiente.

Tuttavia, la vera transizione ecologica richiede anche un cambiamento culturale. Frosinone è tra le città italiane con il più alto tasso di motorizzazione privata: per questo, è fondamentale che ciascuno di noi si senta parte attiva di questo processo, scegliendo di utilizzare infrastrutture e servizi sostenibili. Solo con l’impegno condiviso tra istituzioni e cittadini potremo ottenere risultati duraturi e incisivi.

L’amministrazione sta facendo la propria parte – ha ricordato il Sindaco – Si pensi agli interventi di efficientamento energetico in tutte le scuole comunali, ad esempio, già dotate di impianti a metano conformi ai più recenti standard di compatibilità ambientale; all’istituzione delle domeniche ecologiche, alla creazione e all’ampliamento di aree verdi e pedonalizzate.

Il Comune di Frosinone, inoltre, ha destinato l’80% degli investimenti del PNRR e l’80% dei fondi del PR FESR Lazio all’ambiente. Parliamo di 16 milioni di euro dal programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e di ulteriori 20 milioni provenienti dal PNRR. Queste risorse sono attualmente impiegate, tra le altre cose, per la mobilità sostenibile, con la creazione di ulteriori aree di sosta intermodali per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico locale, oltre che per la valorizzazione dei percorsi naturalistici urbani e del patrimonio archeologico lungo il fiume Cosa.

Tra i progetti più significativi – ha proseguito Mastrangeli – figurano l’attivazione del bus elettrico di superficie su corsia dedicata da piazzale De Matthaeis allo Scalo, il raddoppio dell’ascensore inclinato, la creazione di parcheggi di interscambio nelle principali aree di accesso alla città, come quello all’interno della nuova piazza Salvo D’Acquisto che inaugureremo martedì 28 ottobre alle 10 di concerto con il comando provinciale dei Carabinieri. Quando tutte le infrastrutture raggiungeranno la fase finale, entrando stabilmente nella dotazione di strumenti a disposizione della cittadinanza, potremo soddisfare stabilmente gli indicatori dell’indagine. Ogni passo avanti in questa direzione – ha concluso il Sindaco – contribuisce a costruire una città più sostenibile. I dati di oggi ci ricordano quanto sia importante continuare a investire, con serietà e visione, per consegnare alle future generazioni una Frosinone migliore, più attenta all’ambiente, con più alti standard di qualità della vita”.