Replica di USB Frosinone, caso Euro & Promos FM S.P.A.

E QUI CADDE L’ASINO !!!

Trattasi di autorete o un perfetto assist per USB ma non possiamo far altro che tirare in porta e portare a casa l’ennesimo Goal in Euro & Promos! Diversi sono gli errori commessi da chi si è arrogato il diritto di scrivere in nome e per conto altrui…siamo sicuri avendone pieno titolo? Voci di “reparto” ci dicono di no!!! Ma, senza erigerci troppo a sapienti, USB spiega due piccole regole di base che chi ha scritto, avrà certamente dimenticato! REGOLA N. 1 Si consiglia ampio approfondimento del regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche. Scrivere nome e cognome di chi non presta il proprio consenso configura un’ipotesi di reato ben precisa (non sta a noi agire in tal senso ma, ci mettiamo ancora una volta, a disposizione di chi voglia farsi assistere nella tutela dei propri diritti). REGOLA N.2 Si consiglia lettura degli strumenti linguistici di base: dizionario della lingua italiana. Per citarne uno tra i più famosi “Treccani”, riportiamo testualmente la definizione del termine PLURALE: “agg. e s. m. [dal lat. pluralis, der. di plus pluris «più»]. – Che si riferisce a più persone o cose, che indica o esprime il concetto della molteplicità”. Orbene, è proprio dalla puntualizzazione erronea circa l’utilizzo del termine “Plurale” che cogliamo l’occasione per raccontare come sono andate veramente le cose, anche se i soli fatti e gli straordinari risultati raggiunti son più loquaci di qualsiasi risposta! Un gruppo consistente di lavoratrici e lavoratori della Euro & Promos FM S.r.l., e non parliamo dei tre iscritti che continuano ad aderire e che con immenso orgoglio rappresentiamo ma, che ad onor del vero hanno aderito all’USB successivamente, si rivolge a codesta Organizzazione Sindacale per lamentare e denunciare, guarda caso, quelle criticità, che poi con la forza e determinazione dei soli tre iscritti, sono state portate all’attenzione della Società Euro & Promos FM S.r.L. e sono diventate rivendicazioni giuste che hanno portato all’acquisizione di quei diritti di cui però non godono solo gli iscritti USB ma tutte le lavoratrici ed i lavoratori. Che poi quelle stesse lavoratrici e lavoratori, dopo aver prestato il proprio consenso all’avvio della procedura di raffreddamento, abbiano avuto un ripensamento (ci riserviamo il dubbio di credere che ci sia dietro la mano di altri, visto che non sarebbe un fatto eccezionale!) proprio all’indomani dell’incontro con la Società, ci ha lasciati perplessi ma soprattutto dispiaciuti. SEDE DI FROSINONE – Via Marittima 217 – 03100 Frosinone Tel 0775/898181 – Fax 0775/898554 e-mail frosinone@usb.it PEC: usblavoroprivatofr@pec.it Dispiaciuti perché comprendere che un lavoratore non ha il coraggio delle proprie idee, rinnegando anche quanto da lui stesso dichiarato (per timore? …Chissà!), quando un lavoratore non ha consapevolezza dei propri diritti, quando un lavoratore rinuncia a lottare per ciò che lui stesso sa essere giusto, beh allora , ad un sindacato come USB, non può che dispiacere constatare che si è molto lontani, almeno per quello che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori della Euro & Promos , da quella coscienza di classe che dovrebbe portare a restare uniti nelle lotte comuni! Quella lotta comune che, seppur portata avanti dai soli TRE iscritti USB, ha rappresentato una vittoria per tutte e tutti! Che si scriva pure, mentendo sapendo di mentire, che problemi non ce ne fossero ma, è un dato di fatto inconfutabile ed incontrovertibile che da quando è entrata USB, e ci teniamo davvero a sottolinearlo, grazie alla forza ed il coraggio di soli tre lavoratori, Nostri iscritti, sono stati riconosciuti i diritti e la dignità di tutti. OPS! Ultima raccomandazione per chi ha scritto… Ma anche per tutti quei lavoratori che non hanno abbastanza coscienza dei propri diritti! USB consiglia ampio ed approfondito studio della L.300/70 meglio conosciuta come STATUTO DEI LAVORATORI! Forse studiando un po’ di più si potrebbe imparare a capire che non ci dev’essere né timore né vergogna nel pretendere quanto dovuto e soprattutto a stanare chi è servo del padrone per non perdere mai di vista la strada da seguire. USB sa bene qual è la strada da seguire, con modi che i lavoratori della Euro & Promos non hanno gradito? Sicuramente con i modi di chi sa come si tutelano i diritti dei lavoratori. Con la lotta senza chinare il capo mai! USB C’E’.

USB Coordinamento Provinciale Frosinone

comunicato stampa