Reperti archeologici in via San Giuseppe, il M5S Frosinone sostiene l’interrogazione parlamentare di Ilaria Fontana

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Frosinone esprime soddisfazione per l’interrogazione parlamentare presentata dall’On. Ilaria Fontana al Ministero della Cultura per chiedere quali iniziative intenda adottare, insieme alla Soprintendenza competente, per garantire la tutela dei beni archeologici rinvenuti in via San Giuseppe.

L’iniziativa nasce anche dalle segnalazioni ricevute da cittadini preoccupati per il futuro dell’area, situata a pochi passi dal complesso archeologico romano recentemente valorizzato e aperto al pubblico. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, durante gli scavi sarebbero emersi reperti di grande valore storico.

Come Gruppo Territoriale abbiamo ritenuto doveroso portare la questione all’attenzione dell’On. Fontana, affinché il Ministero faccia piena chiarezza sul futuro del sito. L’unico obiettivo è la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico della città, un bene comune che rappresenta la storia e l’identità di Frosinone e che deve essere preservato nell’interesse della collettività.