Reno dei Medici, Fantini (Pd): “Al corteo con i lavoratori, Meoni e Rocca si attivino per soluzione definitiva”

“Al corteo contro la chiusura dello stabilimento Reno de Medici per dimostrare solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dell’azienda. Il ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio trovino immediatamente una soluzione per fornire risposte ai circa 300 dipendenti che rischiano di rimanere senza lavoro. Va tutelata un’eccellenza del territorio, vanno salvaguardate le famiglie, va affrontato con decisione il tema di un nuovo sviluppo sostenibile che comprenda tutto l’indotto di Cassino. Auspico che la presidente Meloni e il Presidente Rocca abbiano chiaro che si rischia una catastrofe sociale e che gli interventi devono essere celeri e, soprattutto, risolutivi. Come Pd, in linea con l’importante lavoro portato avanti dalla consigliera Battisti, ci attiveremo con il deputato Matteo Orfini per sollecitare il ministero competente e per tenere alta l’attenzione a tutela delle maestranze”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA