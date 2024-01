Reno dei Medici, Battisti: “Normativa va modificata a livello nazionale, urge passaggio risolutivo”

“Questa mattina al presidio dei lavoratori della Reno De Medici alla presenza delle sigle sindacali e delle istituzioni del territorio. La Regione Lazio ha annunciato di aver avviato l’iter per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per superare l’ostacolo al processo produttivo. Tuttavia, questa soluzione potrebbe non essere esaustiva. Ed è per questo che ritengo necessario avviare un’interlocuzione con il Ministero competente per una riflessione seria sulla normativa in tema ambientale, al fine di semplificarla salvaguardando il delicato equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Del resto – prosegue – l’applicazione della norma da parte della Regione in relazione alla classificazione dei fanghi, deriva dalla normativa nazionale: è necessario, dunque, intervenire in collaborazione con il governo centrale per una soluzione definitiva. È urgente un passaggio con il ministero. Dobbiamo fare presto, perché abbiamo il dovere di dare risposte alle lavoratrici e ai lavoratori del territorio”.

