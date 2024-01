Reno dei Medici, Battisti: “Interrogazione a Regione Lazio per azioni a tutela lavoratori”

“Nel voler esprimere piena solidarietà ai lavoratori della Reno de Medici per l’avvio della procedura di chiusura da parte dell’azienda e il seguente licenziamento di oltre 160 dipendenti, comunico che presenterò un’interrogazione in consiglio regionale. Chiederò quali azioni sta mettendo in campo la Regione Lazio per scongiurare la crisi e per aprire un dialogo nell’istituzione regionale, che coinvolga tutte le forze politiche, teso a favorire soluzioni positive per le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda e dell’indotto.

La perdita occupazionale e le ripercussioni sulle altre aziende del cassinate rappresenterebbero una vera e propria catastrofe sociale. Auspico un impegno preciso da parte di tutti”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

COMUNICATO STAMPA