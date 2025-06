RENDICONTO 2024 del COMUNE DI CORI: i miglioramenti della gestione economico-finanziaria rispetto al 2023

Nel rendiconto di gestione 2024, approvato nell’ultimo Consiglio comunale, si evidenziano i miglioramenti della gestione economico-finanziaria rispetto all’anno precedente.

Innanzitutto, migliora il disavanzo, è stato recuperato ben oltre la quota prevista per legge. È evidente l’andamento verificando il risultato degli ultimi quattro anni, dopo l’approvazione dell’extradeficit dovuto al metodo di calcolo attuato dal D.lgs. 118/2011 a partire dal rendiconto 2019, da allora sono stati recuperati 2 milioni e centomila euro.

Entrando nello specifico del documento contabile, al fine di fare chiarezza e di fornire le giuste informazioni alla cittadinanza vanno messe in evidenza alcune voci del bilancio: i residui attivi si riducono di 1 milione rispetto al 2023, tra i 14 milioni di residui di quest’anno sono da evidenziare i 4 milioni in conto capitale, 2 milioni di entrate extratributarie e 1 milione 600 mila di trasferimenti da altri Enti. Quindi, solo una parte attiene a residui di parte corrente afferente ai tributi, che migliorano anch’essi a seguito di attività accertativa, ma anche grazie alla collaborazione di molti cittadini-contribuenti che si vogliono mettere in pari con i pagamenti delle quote non versate. Resta ancora da sciogliere il nodo di cosa fare di parte di quei residui che sono nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe attivare la riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti morosi, sono questi crediti risalenti al 2015, ovviamente non prescritti. Tutti i Comuni hanno lo stesso problema sulla riscossione coattiva. Riguardo ai residui in conto capitale, si fa presente che dei quattro milioni, dall’inizio del 2025 sono stati incassati 1 milione e 300 mila euro di somme anticipate per le opere pubbliche, altre somme anticipate per lavori pubblici sono in fase di liquidazione da parte di altri Enti con il conseguente e successivo introito nelle casse comunali.

Sul versante dei residui extratributari che fanno riferimento ai mancati incassi per i servizi a domanda individuale, l’ufficio di riferimento si sta attivando per trovare un’adeguata soluzione. Non vi è, infatti, un ufficio generale delle entrate e, quindi, ogni ufficio è responsabile della gestione economico-finanziaria sia della spesa che delle entrate previste per la copertura del servizio erogato.

I residui passivi migliorano, rispetto al rendiconto del 2023, di circa 3 milioni di euro che afferiscono a pagamenti di fornitori.

Il bilancio è l’ossatura del funzionamento di ciascun Ente locale. I principi civilistici, le norme vigenti sono i riferimenti fondamentali dei documenti contabili, compresa “la gestione del buon padre di famiglia”, principio che sottende le scelte di stanziare somme di bilancio per i servizi sociali. La scelta di voler mettere fondi di bilancio corrente per le persone in difficoltà economica sta nelle priorità delle scelte di questa amministrazione. Così come quella di garantire la cosiddetta “specialistica”, anch’essa impattante sulle casse comunali, che fu tolta dal governo di centrodestra, sostegno venuto meno alle persone in difficoltà, ai ragazzi. Scelta che fece e che fu politica anche in un periodo in cui gli Enti avevano maggiori trasferimenti e normative contabili più “elastiche”.

“E’ evidente – commentano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore al Bilancio Simonetta Imperia – che letture pretestuose e non veritiere portano a considerazioni miopi e distorte, così come pretestuosa è stata l’attività della minoranza contro l’accordo con Ifel, durato pochi mesi, che ha portato pure i suoi risultati anche nel migliorare i regolamenti attualmente vigenti. La pretestuosa e personalistica contrapposizione della minoranza che appare “afona” durante le sedute consiliari, in cui non esprime interventi di merito, facendo successive dichiarazioni basate su “alchimie” politiche con l’obiettivo di disinformare la cittadinanza, ci sembra non contribuisca alla costruzione di una dialettica politica di merito che potrebbe essere anch’essa utile alla collettività, ma solo quando è veritiera e non è mera propaganda”.