Remat, cala la diossina ma resta l’allarme: la paura non è finita

Dopo giorni di forte preoccupazione per il maxi incendio che ha interessato lo stabilimento Remat di San Giorgio a Liri, arrivano i primi segnali incoraggianti sul fronte ambientale. L’ultimo monitoraggio effettuato dall’Arpa Lazio evidenzia infatti una diminuzione dei valori di diossina nell’aria, un dato che ha portato alla revoca di una parte delle misure restrittive adottate nei giorni successivi al rogo.

La situazione, tuttavia, resta sotto stretta osservazione. Le autorità continuano a monitorare l’area per verificare l’evoluzione dei parametri ambientali e garantire la massima tutela della salute pubblica. La prudenza rimane d’obbligo, soprattutto per i residenti delle zone più vicine al luogo dell’incendio.

Proseguono anche gli accertamenti per ricostruire le cause del rogo e valutare eventuali responsabilità, mentre i controlli ambientali continueranno nei prossimi giorni per confermare il trend positivo registrato dalle ultime analisi.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti industriali e sulla necessità di garantire controlli costanti per prevenire episodi che possano mettere a rischio l’ambiente e la salute dei cittadini. La paura, seppur attenuata dai dati più recenti, non è ancora del tutto svanita.