Religione – Anche i santini tradizionali cedono al restyling (FOTO)

Forse non tutti hanno fatto mai caso al processo di restyling al quale soni stati sottoposti i santini raffiguranti l’iconologia sacra. Se mettiamo in paragone l’ effige dei vari santi, possiamo notare come anche la Chiesa, abbia voluto “ringiovanire” l’ aspetto delle sue figure più rappresentative. Dopo un accurata analisi, e un attenta ricerca, abbiamo scoperto come lo Stato Pontificio, si sua affidato ai più importanti esperti di grafica, per dare un immagina nuova a quei personaggi tanto cari al mondo cristiano. Un modo per rendere i propri simboli più avvicinabili al mondo giovanile, e che ci fa capire chiaramente come anche il Vaticano voglia lanciarsi su nuove frontiere.