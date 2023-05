RELAZIONI, IL POLO LICEALE “ V. Simoncelli “ al Cinema Teatro Mangoni – Isola Del Liri

La performance scaturisce dall’ obiettivo di unire ed intersecare la poliedricità dell’arte, nelle sue variegate espressioni, all’ offerta formativa dei diversi indirizzi del Polo. I commenti e la presentazione saranno affidati ad Erika Paniccia, studente del liceo classico, che evidenzierà il talento e l’impegno dei giovani nelle attività laboratoriali , dove, tutto pare prendere forma. “IN LUCI DELLA RIBALTA “ il laboratorio di musica coro/orchestra del prof. Fabio Gemmiti, docente accompagnatore di pianoforte della tecnica della danza , con diversi strumenti, presenterà classici del repertorio musicale rock, blues insieme a diverse colonne sonore – Il laboratorio di danza contemporanea delle docenti. Iaia Valentina e Soave Serena comunicherà attraverso la danza, generando veri e propri elaborati coreografici . La prima classe del liceo coreutico si cimenterà in performance , frutto dell’ esperienza maturata nell’arco dell’anno scolastico. In scena, anche, il mini spettacolo “ Human Bonds “ nel quale le giovani coordinate dalle docenti Iaia Valentina e Serena Soave, si racconteranno nelle tipiche relazioni adolescenziali che nascono, si evolvono, e, che possono trasformarsi in amicizie , purtroppo, , anche in devianza. La parte scenografica sarà curata dal prof. Fabio Landolfi del liceo artistico “Valente”. – Le attività del laboratorio “arte in scena”, delle docenti Sorge Nadia e Iafrate Patrizia, hanno stimolato alla creatività ed al percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti sono stati coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e recitazione, attraverso la preparazione e realizzazione dello spettacolo.Il docente esperto Sorge Nadia e il tutor Iafrate Patrizia insieme alle altre docenti delle diverse discipline artistiche hanno incentivato l’arricchimento delle basi culturali dei partecipanti, attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, pittura, scenografia,ricorrendo a nuove forme di linguaggio e di espressione.Un Focus, speciale, su Van Gogh unito alla visione di contenuti didattici immersivi dello spettacolo teatrale “Van Gogh cafè”, tenutosi al Teatro Ambra Jovinelli . Gli studenti lo hanno rimodulato, anche, nella scenografia ai fini della realizzazione finale dal titolo: “Bday Vincent Van Gogh – Un disegno senza Colore” presentato il 30 marzo 2023, al teatro New Orleans di Isola del Liri, in occasione della ricorrenza dei 170 anni dalla nascita di Vincent Van Gogh. Un grazie particolare ai giovani partecipanti:Bignardi Vittorio 5E, Catallo Chiara 5C, Palombi Giovanna 3A,Pantanella Jessica 3C, Scala Federica 4D, Thomo Ornella 4D, Tocci Aurora 5C, Tomassi Alessandra 5C, Tuzi Benedetta 3A.

COMUNICATO STAMPA

