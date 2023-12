Regione, stanziati fondi per la promozione del libro e della piccola e media editoria

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, ha deliberato di approvare il Piano delle iniziative e interventi regionali a favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio di quest’anno, per un importo di 75.000 euro, di cui 25.000 per il progetto “CAL – Continuare a leggere nell’età di mezzo. Preadolescenti in biblioteca”, e 50.000 per “Più Libri Più Liberi. Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria”.

«Il libro è cultura, consapevolezza e identità, e l’editoria è una importante filiera industriale. Con questa delibera, sosteniamo l’educazione alla lettura, fondamentale per costruire cittadini consapevoli e per supportare quella economia della conoscenza dalla quale dipende il futuro di un territorio a forte vocazione culturale come il Lazio» – ha dichiarato l’assessore Simona Baldassarre.

«In particolare, abbiamo deciso di finanziare un appuntamento consueto come la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi”, che dà lustro a Roma ed è anche un motore del turismo fieristico regionale, e un progetto per la promozione alla lettura dei preadolescenti della nostra Regione, proposto dalla Associazione Italiana Biblioteche. Un progetto che unisce l’educazione alla lettura nei confronti dei giovani e il sostegno alle biblioteche del nostro territorio, preziosi presidi culturali e per una cittadinanza consapevole», ha concluso l’assessore Simona Baldassarre.

COMUNICATO STAMPA