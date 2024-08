Regione, Rocca:” maggioranza coesa per realizzare il programma del centrodestra”

Il presidente della Regione Lazio ha incontrato oggi presso il proprio ufficio i segretari regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. L’incontro, durato poco meno di due ore, si è tenuto in un clima sereno. Il presidente Rocca e i segretari hanno ribadito la ferma volontà di portare avanti il programma di centrodestra condiviso tra i partiti di maggioranza e presentato agli elettori e che ha trovato ampio consenso tra i cittadini del Lazio in occasione delle elezioni regionali dello scorso anno.Nel corso dell’incontro sono state discusse le priorità dell’agenda di governo nei prossimi mesi, a partire dal prosieguo dell’incessante lavoro di riforma del Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di proseguire nella politica di investimenti già intrapresa nel corso di questo primo scorcio di legislatura. Il presidente Rocca e i segretari regionali hanno condiviso, inoltre, gli obiettivi di rilancio dell’economia regionale attraverso gli investimenti nel turismo, nelle nuove infrastrutture, nel sostegno al tessuto imprenditoriale. Particolare attenzione è stata rivolta al sociale, al welfare regionale e alla tutela e alla presa in carico delle fragilità.Il tavolo ha evidenziato ancora una volta l’unità delle forze politiche di centrodestra, ribadendo la coesione della maggioranza che in Consiglio regionale sostiene il presidente Rocca e la sua Giunta. Il confronto, incentrato esclusivamente sui temi e sull’agenda politica, proseguirà con il fine di rafforzare l’azione di governo nell’esclusivo interesse dei cittadini del Lazio, nella consapevolezza della gravosità della sfida che attende l’amministrazione regionale nei prossimi mesi.

