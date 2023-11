Regione, Rocca e Regimenti: via libera al pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale 2024

«La Regione Lazio pagherà nel mese di dicembre l’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale 2024 ai dipendenti della sanità e a tutto il personale della stessa Regione Lazio. Con questa misura, l’amministrazione vuole dare una risposta e un sostegno concreto in favore delle lavoratrici e dei lavoratori del Lazio, che attraversano una fase di particolare difficoltà nell’attuale contesto economico. La Regione è al fianco dei cittadini e resta, come sempre ha fatto, aperta al dialogo con tutte le parti sociali per poter sostenere i lavoratori e le loro famiglie».Lo dichiarano il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e l’assessore al Personale, alla Polizia Locale, agli Enti Locali e Sicurezza urbana, Luisa Regimenti.

COMUNICATO STAMPA