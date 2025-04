REGIONE, ROCCA: «ACCOLTA DELEGAZIONE CINESE, LAZIO TORNATO AL CENTRO DI SCENA INTERNAZIONALE»

«Oggi ho avuto il piacere di accogliere la delegazione di Chongming, guidata dal Sindaco Miao Jing. In un momento storico complesso come questo, il dialogo e il multilateralismo sono fondamentali. Il Lazio è tornato al centro della scena internazionale: costruire ponti e collaborazioni è un’opportunità preziosa per rafforzare legami, condividere esperienze e affrontare insieme le sfide globali». Lo scrive su Facebook, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

