REGIONE, RIGHINI: «APPROVATO ASSESTAMENTO DI BILANCIO E DEFR 2026»

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, la proposta di legge di Assestamento delle previsioni di Bilancio e il Documento di Economia e Finanza Regionale 2026.

Il primo provvedimento si compone di quattro articoli ed è puramente di natura tecnica, in rispetto della scadenza entro il 30 giugno, in quanto sarà oggetto di eventuale adeguamento successivo al Giudizio di parificazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2024, previsto per la seconda metà di luglio.

Considerando le analisi sulla gestione dell’esercizio finanziario 2024 e i risultati del processo di riduzione dello stock di debito, il Defr Lazio 2026 conferma, invece, le priorità di politica economica e finanziaria regionale per il prossimo triennio definite nel Defr Lazio 2025.

Proseguirà nel triennio 2026-2028 l’azione di risanamento delle politiche di bilancio attraverso l’attuazione degli interventi previsti dal Pnrr 2023-2028, il rientro del debito per il risanamento della finanza regionale, le misure di politica fiscale in funzione redistributiva e le politiche per la coesione e la competitività per il riequilibrio settoriale e territoriale.

«Le politiche di bilancio e il perimetro della manovra finanziaria 2026-2028 – spiega l’assessore Righini – garantiranno gli equilibri di bilancio con un orientamento lievemente espansivo, malgrado un contesto macroeconomico dominato da incertezza, volatilità e imprevedibilità. Ringrazio il presidente Rocca e i colleghi assessori per il contributo apportato ai provvedimenti. Ora ci rimettiamo al giudizio dell’Aula confidando in un confronto utile a licenziare dei provvedimenti di estrema importanza per le future politiche economiche della Regione».