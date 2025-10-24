REGIONE, PUBBLICATI DUE AVVISI PER LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO E INCLUSIONE DEI DETENUTI CON FRAGILITÀ

La Regione Lazio ha pubblicato due avvisi di grande importanza sociale. Uno per la prevenzione e la lotta al gioco d’azzardo patologico, l’altro per attività di inclusione di detenuti in condizioni di particolare fragilità sociosanitaria.«Sul contrasto al gioco d’azzardo, la Regione Lazio vuole dare continuità agli interventi avviati negli anni precedenti, mettendo a disposizione oltre 1,4 milioni di euro per il consolidamento e lo sviluppo di attività di prossimità e di auto-mutuo-aiuto. L’obiettivo è coinvolgere le ASP affinché diventino soggetti di riferimento per la pianificazione e il coordinamento degli interventi. Analogamente, collaborando con gli Enti del Terzo Settore, la Regione vuole sviluppare progetti sperimentali per il recupero e il reinserimento sociale di persone detenute o sottoposte a misure di comunità, con particolare attenzione all’assistenza sanitaria e psichiatrica, al recupero di tossicodipendenti, all’inclusione sociale e lavorativa e al sostegno all’integrazione per stranieri», dichiara Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e ai servizi alla persona della Regione Lazio.

